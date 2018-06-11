По мнению Трампа, страны Евросоюза не только пользуются американской военной защитой, но и наживаются на США в торговых отношениях. "США покрывают почти весь бюджет НАТО, защищая многие страны, которые жульничают в торговле (они покрывают лишь малую часть расходов - и смеются)", - написал Трамп. По его мнению, Евросоюз в торговле с США имеет профицит в 151 миллиард долларов и поэтому должен значительно увеличить свои расходы на оборону.

По майским данным министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен, объем расходов на оборону Германии составляет 1,24 процента от ВВП страны. К 2025 году этот показатель должен увеличиться до 1,5 процента. В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что со временем этот показатель может достичь 2 процентов.

Трамп требует от стран НАТО увеличить расходы на оборону по крайней мере до двух процентов ВВП. Как говорится в сообщении альянса, распространенном в марте, в прошлом году этой цели достигли, кроме США, только три страны - Великобритания, Греция и Эстония. Проблема Германии, как и некоторых других стран, в данном случае заключается в том, что хотя расходы на оборону были существенно увеличены, но из-за экономического роста доля отчислений в процентах практически не возросла.

Страны НАТО достигли договоренности приближать свои оборонные расходы к 2 процентам ВВП в течение 10 лет. Президент США Дональд Трамп, однако, настаивает, чтобы к 2024 году они составляли "не менее 2 процентов".