Трамп приказал Минюсту рассекретить документы ФБР по делу о вмешательстве РФ в выборы в США

Президент предписал Министерству юстиции США обнародовать всю относящуюся к этой теме электронную переписку бывшего главы ФБР Джеймса Коми за период, когда он возглавлял Бюро. Коми переписывался по делу российского расследования с несколькими высокопоставленными сотрудниками Министерства юстиции и ФБР.
Также должна быть обнародована переписка бывшего заместителя директора ФБР Эндрю Маккейба и сотрудников ФБР Питера Строка и Лайзы Пейдж, которые принимали участие в расследовании спецпрокурора Роберта Мюллера, посвященном вмешательству России в выборы в США.
Будут обнародованы также показания Брюса Ора, бывшего помощника заместителя министра юстиции и генпрокурора США Рода Розенстайна. Эти показания он давал ФБР в рамках расследования его связей с бывшим сотрудником британских спецслужб и составителя "русского досье" Кристофером Стилом.
Администрация США опубликует и засекреченную часть запроса ФБР о начале слежки за бывшим сотрудником предвыборного штаба Трампа, его советником Картером Пейджем, в частности, документы, связанные с выдачей ордера на его прослушивание. Полученные в результате того прослушивания материалы стали основанием для начала масштабного расследования российского вмешательства в американские президентские выборы.
Как сообщает Fox News, президент Трамп распорядился обнародовать все эти документы и переписки "без редактуры".
Представитель Белого дома Сара Сандерс пояснила, что такое решение было принято президентом "в ответ на запросы различных комитетов Конгресса США, а также для обеспечения прозрачности".
Как отмечает The Wall Street Journal, союзники Трампа в Конгрессе давно призывали президента к такому шагу, считая, что расследование российских связей людей из окружения кандидата в президенты было начато без достаточных оснований недоброжелателями Трампа в рядах Министерства юстиции и ФБР.
Источник в Министерстве юстиции сообщил, что по распоряжению главы Белого дома все эти документы надо рассекретить в "сжатые сроки". Таким образом, первые отчеты ФБР, касающиеся расследования вмешательства России в американские выборы, следует ждать уже "на днях". А вот обнародование электронной переписки вышеупомянутых лиц займет больше времени именно из-за распоряжения Трампа публиковать ее без какой-либо редактуры и сокращений.
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