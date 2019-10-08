Он пообещал разрушить экономику Турции, если та предпримет какие-либо действия, выходящие "за рамки дозволенного". "Как я уже говорил ранее, если Турция сделает что-то, что я, при всей своей огромной и непревзойденной мудрости, сочту выходящим за рамки, я полностью разрушу и уничтожу экономику Турции, как уже делал это раньше", - написал глава Белого дома.
Комментируя вывод американских войск с северо-востока Сирии, Трамп написал, что Соединенным Штатам пора "выйти из этих бесконечных войн" и вернуть американских военных домой. Но он пообещал, что США все равно будут следить за ситуацией в тех частях света, откуда выводят войска и при необходимости всегда могут вернуться туда для наведения порядка.
Трамп добавил, что Турция вместе с Европой и другими странами должны сами "приглядывать за захваченными бойцами ИГ* и их семьями". Глава США отметил, что сделал в этой области "намного больше, чем кто-либо ожидал, в том числе на 100% разбил халифат ИГ*". "Теперь пришла пора другим силам в регионе, у некоторых из которых большие возможности, защищать свою территорию", - заключил президент.
Говоря о выводе войск из Сирии, глава Белого дома заявил, что этим фактом сильно недовольны Россия и Китай, потому что Москве и Пекину нравится видеть США погрязшими в бесконечных войнах.
"Я был избран, чтобы выйти из этих нелепых бесконечных войн, в которых задачей нашей великой армии было поддерживать порядок ради тех людей, которые даже не любят США. Две самые несчастные в этом отношении страны - Россия и Китай, поскольку им нравилось видеть нас увязшими в этих болотах, тратящими на это миллиарды долларов", - написал Трамп в своем Twitter.
Как сообщает ТАСС, 7 октября президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что Соединенные Штаты начали выводить войска с северо-востока Сирии, где Анкара намерена провести операцию по созданию зоны безопасности. За неделю до этого Эрдоган сообщил, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата на переговорах с США. 6 октября президент Турции провел телефонные переговоры с Трампом, по итогам которых Белый дом сообщил, что Вашингтон не станет поддерживать и каким-либо образом участвовать в военной операции Турции на севере Сирии, а американские военные не будут находиться поблизости от места ее проведения.
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