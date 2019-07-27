Трамп пригрозил Франции штрафными пошлинами на вино

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести штрафные пошлины на ввозимое в его страну французское вино. Это намерение, как сообщил Трамп в своем микроблоге Twitter в пятницу, 26 июля, связано с новым французским "цифровым налогом", который затронет американские корпорации.
"В ближайшее время мы объявим о весомых ответных действиях на глупость Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского", - заявил глава Белого дома. Ответные меры могут коснуться не только вина, добавил он.
"Цифровой" налог затронет технологических гигантов
Франция объявила в июле, что вводит сбор в размере 3 процентов с местной выручки технологических гигантов, он коснется таких компаний как Amazon, Apple, Facebook и Google. Сбор затронет не только американские, но также азиатские и европейские компании.
В июне Дональд Трамп уже угрожал пошлинами на французское вино. Тогда он пожаловался, что вина из США облагаются во Франции более высокой ставкой, чем французские - в США.
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