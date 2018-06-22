Президент США Дональд Трамп пригрозил странам Европейского Союза ввозными пошлинами на автомобили. Если ЕС в скором времени не отменит торговые барьеры, введенные в отношении американских компаний, то "мы введем сбор в размере 20 процентов на все их автомобили, экспортируемые в США", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter в пятницу, 22 июня.
Ранее в тот же день вступили в силу штрафные пошлины Евросоюза на некоторые товары из США, в том числе изделия из стали, виски, арахисовое масло, мотоциклы Harley Davidson и джинсы Levi's. Их общий объем составляет 2,8 млрд евро. Этот шаг стал ответом на американские пошлины на изделия из стали (25 процентов) и алюминия (10 процентов) из Европы, Канады и Мескики, которые вступили в силу в ночь на 1 июня.
Еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём 21 июня подчеркнула готовность Евросоюза к решению торгового конфликта. "Мы всегда открыты к диалогу с США", - заявила Мальмстрём, предупредив, что торговая война может обрушить всю мировую экономику. Ранее она пояснила, что ЕС не хотел вводить эти пошлины, но действия США вынудили его к этой мере. Трамп в свою очередь уже заявлял, что если европейцы не откажутся от этого шага, то Вашингтон введет пошлины на продукцию европейского автомобилестроения и запчасти к автомобилям.
Трамп пригрозил ЕС 20-процентными пошлинами на автомобили
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