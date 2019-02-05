Джошуа не является родственником президента. Это мальчик из Уилмингтона, штат Делавэр, который подвергся издевательствам в школе из-за своей фамилии, говорится в коротком заявлении Белого дома.
"Ему нравятся наука, искусство и история", – говорится в заявлении.
"К сожалению, Джошуа Трамп подвергался травле в школе из-за своей фамилии. Он благодарен первой леди и семье Трампа за их поддержку", – отмечается в заявлении.
Президент, первая леди и 535 членов Конгресса могут приглашать гостей на ежегодное выступление, в котором американский лидер рассказывает о своих успехах и целях.
Выступление является ключевым событием в американском политическом календаре.
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