Когда во вторник вечером президент США Дональд Трамп будет выступать с докладом Конгрессу "О положении дел в стране", среди его гостей будет его однофамилец Джошуа Трамп – шестиклассник, который увлекается наукой и животными.
Donaldas Trumpas
© AP / Scanpix

Джошуа не является родственником президента. Это мальчик из Уилмингтона, штат Делавэр, который подвергся издевательствам в школе из-за своей фамилии, говорится в коротком заявлении Белого дома.

"Ему нравятся наука, искусство и история", – говорится в заявлении.

"К сожалению, Джошуа Трамп подвергался травле в школе из-за своей фамилии. Он благодарен первой леди и семье Трампа за их поддержку", – отмечается в заявлении.

Статьи по теме:
Трамп не исключает применения вооруженных сил США в Венесуэле  (27)
Трамп потерял "огромные деньги" за время своего президентства  (4)

Президент, первая леди и 535 членов Конгресса могут приглашать гостей на ежегодное выступление, в котором американский лидер рассказывает о своих успехах и целях.

Выступление является ключевым событием в американском политическом календаре.

"Голос Америки"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Трамп намекнул девочке, что Санты не существует. Она не поверила (6)

Семилетняя девочка, которой президент США Дональд...

В мире

В Украине на кума Путина открыли дело про госизмену и сепаратизм

Генпрокуратура Украины открыла уголовное...

Россия обяжет собственников недвижимости в Крыму без гражданства РФ платить налоги на полуострове (2)

Федеральная налоговая служба России собрала...

Трамп пригласил затравленного школьника-однофамильца в Вашингтон (2)

Когда во вторник вечером президент США Дональд Трамп...

Сенат США выступил против поспешного вывода войск из Сирии и Афганистана

Законодатели одобрили поправку, призывающую...

Пожар в Париже унес девять жизней. Арестована подозреваемая в поджоге

В результате пожара в восьмиэтажном здании на...

TOP новостей

Список самых востребованных специальностей в Литве: этим специалистам долго работу искать не надо (27)

Служба занятости Литвы объявила, представители каких...

Разведка: России не удается заполучить в Литве желаемое политическое влияние (117)

Литовская разведка утверждает, что России не удается...

ДГБ Литвы не располагает данными о вмешательстве России в выборы (25)

Департамент госбезопасности ( ДГБ ) Литвы утверждает,...

Науседа представил команду, призывает менять политкультуру в Литве (11)

В понедельник кандидат в президенты Литвы Гитанас...

В Клайпеде тестируют технологию, которая поможет отучить пользоваться телефонами на пешеходных переходах (5)

Начало года – самое опасное время для участников...