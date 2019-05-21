Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что Иран получит "большой отпор", если попытается предпринять действия против интересов США на Ближнем Востоке, добавив, что Тегеран очень враждебно относится к Вашингтону.
Hassanas Rouhani
© AFP / Scanpix

Трамп заявил журналистам, что готов к переговорам с Ираном "когда он будет готов".

Во вторник высокопоставленные представители администрации президента Трампа проведут брифинг для всех членов Конгресса об угрозе со стороны Ирана.

С законодателями побеседуют госсекретарь Майк Помпео, и.о. министра обороны Патрик Шэнахан, глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Джозеф Данфорд и неназванный представитель разведсообщества. Напомним, в последние дни власти США высказывали подозрения, что Иран несет ответственность за недавнюю атаку на две нефтеперекачивающие станции в Саудовской Аравии и саботаж в отношении четырех нефтяных танкеров.

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Президент Ирана ответил на заявления президента Трампа. Хасан Рухани заявил, что выступает за переговоры и дипломатию, но в нынешних условиях он не согласен на них. Об этом сообщило агентство "Рейтер" с ссылкой на государственно информационное агентство Ирана.

Рухани также отметил, что сложившаяся ситуация не способствует переговорам, и Тегеран выбирает сопротивление.

Голос Америки
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