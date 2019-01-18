В начале выступления президент почтил память четырех американских военнослужащих, погибших накануне в результате взрыва, прогремевшего в сирийском Манбидже.

"Прежде чем представить результаты нашего обзора (космической стратегии противоракетной обороны), я хочу использовать эту возможность, чтобы выразить мои глубочайшие соболезнования семьям отважных американских героев, вчера отдавших жизнь в беззаветном служении нашей стране, – это замечательные люди…. Мы никогда не забудем их благородного и бессмертного самопожертвования", – сказал президент, обращаясь к сотрудникам военного ведомства.

Характеризуя новую стратегию, Трамп заявил: "Наша цель проста: гарантировать, что мы можем обнаружить и уничтожить любую ракету, выпущенную по Соединенным Штатам, – в любое время и в любом месте".

"Мы будем уничтожать любые ракеты, выпущенные враждебными странами или даже странами, сделавшими это по ошибке", – продолжал президент.

Он подчеркнул, что это будет сделано "вне зависимости от типа ракеты и того, откуда она выпущена". "Мы гарантируем, что вражеские ракеты не найдут прибежища ни на земле, ни на небе".

В обзоре новой стратегии делается вывод, что военные США должны расширить и усовершенствовать свои космические оборонные технологии для противодействия сложным системам вооружений, разработанным Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном.

В среду высокопоставленный представитель администрации заявил журналистам, что стратегия предусматривает размещение специальных средств обнаружения в околоземном космическом пространстве для скорейшего реагирования на запуски ракет вероятного противника. Рассматривается также вопрос о развертывании на орбите ракет-перехватчиков.

Чиновник заявил, что, по мнению администрации, развитие космических систем обороны является следующим логическим шагом в рамках противодействия угрозам ракетного нападения.

Развитие оборонительных космических систем приведет к конкуренции за финансирование с другими военными приоритетами США, включая создание ядерного оружия нового поколения, на которое уже выделены дополнительно миллиарды долларов.