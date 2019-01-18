В начале выступления президент почтил память четырех американских военнослужащих, погибших накануне в результате взрыва, прогремевшего в сирийском Манбидже.
"Прежде чем представить результаты нашего обзора (космической стратегии противоракетной обороны), я хочу использовать эту возможность, чтобы выразить мои глубочайшие соболезнования семьям отважных американских героев, вчера отдавших жизнь в беззаветном служении нашей стране, – это замечательные люди…. Мы никогда не забудем их благородного и бессмертного самопожертвования", – сказал президент, обращаясь к сотрудникам военного ведомства.
Характеризуя новую стратегию, Трамп заявил: "Наша цель проста: гарантировать, что мы можем обнаружить и уничтожить любую ракету, выпущенную по Соединенным Штатам, – в любое время и в любом месте".
"Мы будем уничтожать любые ракеты, выпущенные враждебными странами или даже странами, сделавшими это по ошибке", – продолжал президент.
Он подчеркнул, что это будет сделано "вне зависимости от типа ракеты и того, откуда она выпущена". "Мы гарантируем, что вражеские ракеты не найдут прибежища ни на земле, ни на небе".
В обзоре новой стратегии делается вывод, что военные США должны расширить и усовершенствовать свои космические оборонные технологии для противодействия сложным системам вооружений, разработанным Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном.
В среду высокопоставленный представитель администрации заявил журналистам, что стратегия предусматривает размещение специальных средств обнаружения в околоземном космическом пространстве для скорейшего реагирования на запуски ракет вероятного противника. Рассматривается также вопрос о развертывании на орбите ракет-перехватчиков.
Чиновник заявил, что, по мнению администрации, развитие космических систем обороны является следующим логическим шагом в рамках противодействия угрозам ракетного нападения.
Развитие оборонительных космических систем приведет к конкуренции за финансирование с другими военными приоритетами США, включая создание ядерного оружия нового поколения, на которое уже выделены дополнительно миллиарды долларов.
СБУ арестовала высланную из России журналистку за антиукраинскую пропаганду (7)
В Службе безопасности Украины ( СБУ ) назвали...
Российские ученые: астероид Апофис может столкнуться с Землей в 2068 году (1)
Астероид Апофис может в 2068 году столкнуться с Землей....
Лидер Сербии подарил Путину щенка шарпланинской овчарки, пополнив его мини-зоопарк (7)
Президент Сербии Александр Вучич подарил российскому...
ВОЗ проводит расследование после жалоб на "расизм, сексизм и коррупцию" внутри организации
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),...
В Боготе в теракте около полицейской академии погибли более 20 человек
В столице Колумбии Боготе утром 17 января автомобиль,...
TOP новостей
Глава Соцмина объявил ультиматум в связи с доставкой пенсий (17)
Договоры , с компаниями, которые до 26 января не выплатят...
Предупреждение: некоторые улицы непроездные, на дорогах хаос (46)
Пятница для многих водителей началась с неприятностей....
Литовская LET подписала договор о покупке газа с "Газпромом" (76)
Литовская компания Lietuvos energijos tiekimas (LET) подписала с...
ИГ заявило о причастности к взрывам в Магнитогорске, СК РФ призывает не верить террористам (104)
Запрещенная в России террористическая группировка...
Принять участие в муниципальных выборах в Литве намерено более 14 000 кандидатов (4)
Принять участие в выборах советов самоуправлений...