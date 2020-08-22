"Китай будет владеть нашей страной, если его изберут. Они будут владеть нашей страной. И мы не позволим этому случиться", - заявил Трамп, выступая в пригороде Вашингтона Арлингтоне (штат Вирджиния) перед участниками американской неправительственной организации консервативной направленности Совет за национальную политику, передает ТАСС.

"Вы видели отчеты разведки. Китай очень хочет, чтобы Джо Байден победил", - утверждал Трамп, обращаясь к аудитории, которая состояла из его единомышленников и встречала рукоплесканиями практически все основные положения его речи. Усмехнувшись, президент США добавил: "Было бы очень оскорбительно, если бы они хотели, чтобы победил я".

Эту реплику зал встретил хохотом и новым взрывом аплодисментов.

Нынешний хозяин Белого дома в очередной раз пообещал продолжать активно работать над тем, чтобы Соединенные Штаты более не зависели от важнейших поставок той или иной продукции, особенно необходимой для обеспечения национальной безопасности, из Китая. "Мы полностью восстановим промышленную независимость Америки, вернем на родину цепи критически важных поставок и положим конец своей зависимости от Китая", - сказал он.