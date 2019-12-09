Трамп предостерег Пхеньян от провокаций в ядерном разоружении

Президент США Дональд Трамп предостерег председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына от провокаций в вопросе ядерного разоружения. Северокорейский лидер может потерять всё, если будет "проявлять враждебность", написал глава Белого дома в своем микроблоге Twitter в воскресенье, 8 декабря. У азиатской страны есть "огромный экономический потенциал", но она должна "провести денуклеаризацию, как обещано", подчеркнул Трамп. По его словам, "НАТО, Китай, Россия, Япония и целый мир едины в этом вопросе". Ким Чен Ын не хочет "сводить на нет особые отношения" с президентом США или "вмешиваться в президентские выборы" в ноябре 2020 года, добавил глава Белого дома.
Kim Jong Un is too smart and has far too much to lose, everything actually, if he acts in a hostile way. He signed a strong Denuclearization Agreement with me in Singapore. He does not want to void his special relationship with the President of the United States or interfere.... https://t.co/THfOjfB2uE— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 8, 2019
Пхеньян раскритиковал это предостережение Трампа. Лидер КНДР может изменить свое отношение к президенту США, если тот продолжит делать "неуместные, опасные" высказывания, говорится в заявлении от имени высокопоставленного представителя КНДР Ким Ён Чхоля, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). "Нам больше нечего терять", - добавил он, назвав главу Белого дома "нетерпеливым стариком".
Северная Корея 8 декабря объявила об успешном проведении "очень важных" испытаний на полигоне Сохэ. Агентство ЦТАК не уточнило, о каких именно испытаниях шла речь. Полигон Сохэ ранее использовался для запуска космических ракет и испытаний ракетных двигателей.
Встречи Трампа и Ким Чен Ына
В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. На первой встрече президента США и северокорейского лидера 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели.
Вторая встреча Трампа и Кима в конце февраля 2019 года в Ханое закончилась без достижения каких-либо договоренностей по вопросу ядерной программы Северной Кореи.
Вашингтон и Пхеньян по-разному оценили переговоры в Стокгольме
В июне государственные лидеры договорились о возобновлении контактов на рабочем уровне. В октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме. По их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование США. При этом Госдепартамент Соединенных Штатов назвал переговоры хорошими и подчеркнул необходимость времени и терпения для поиска решений.
Глава МИД ФРГ призвал Россию к компромиссу по Донбассу
В вопросе демилитаризации Украина явно пошла...
Извержение вулкана в Новой Зеландии: по меньшей мере пятеро погибших
По меньшей мере пять человек погибли в результате...
Трамп предостерег Пхеньян от провокаций в ядерном разоружении
Лидер КНДР может потерять все, если будет проявлять...
Европейский бизнес выступает за отмену санкций между Европой и Россией (3)
Председатель Eurochambres считает, что Москва и ее...
В Нью-Йорке пропала табличка с признанием в любви из расследования ФБК о телеведущей Наиле Аскер-заде (4)
Со скамейки в Центральном парке Нью-Йорка пропала...
TOP новостей
Президент Литвы перед переговорами приветствует "амбицию Украины" добиваться мира и критикует РФ (101)
Президент Литвы Гитанас Науседа накануне встречи...
В Клайпеде обнаружено тело младенца: мать и сожитель ушли на поиски работы, их задержали Дополнено (2)
В воскресенье полиция сообщила об обнаруженном в...
Россия отстранена от международных соревнований на четыре года (133)
Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА)...
После нового заявления Турции глава МИД Литвы говорит, что преград для оборонных планов нет (49)
Министр иностранных дел Линас Линкявичюс говорит, что...
Путин и Зеленский встречаются в Париже. Принесут ли переговоры мир в Донбасс? (59)
В понедельник в Париже пройдут переговоры лидеров...