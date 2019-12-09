Трамп предостерег Пхеньян от провокаций в ядерном разоружении

Президент США Дональд Трамп предостерег председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына от провокаций в вопросе ядерного разоружения. Северокорейский лидер может потерять всё, если будет "проявлять враждебность", написал глава Белого дома в своем микроблоге Twitter в воскресенье, 8 декабря. У азиатской страны есть "огромный экономический потенциал", но она должна "провести денуклеаризацию, как обещано", подчеркнул Трамп. По его словам, "НАТО, Китай, Россия, Япония и целый мир едины в этом вопросе". Ким Чен Ын не хочет "сводить на нет особые отношения" с президентом США или "вмешиваться в президентские выборы" в ноябре 2020 года, добавил глава Белого дома.

Пхеньян раскритиковал это предостережение Трампа. Лидер КНДР может изменить свое отношение к президенту США, если тот продолжит делать "неуместные, опасные" высказывания, говорится в заявлении от имени высокопоставленного представителя КНДР Ким Ён Чхоля, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК). "Нам больше нечего терять", - добавил он, назвав главу Белого дома "нетерпеливым стариком".

Северная Корея 8 декабря объявила об успешном проведении "очень важных" испытаний на полигоне Сохэ. Агентство ЦТАК не уточнило, о каких именно испытаниях шла речь. Полигон Сохэ ранее использовался для запуска космических ракет и испытаний ракетных двигателей.

Встречи Трампа и Ким Чен Ына

В апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний и межконтинентальных ракет. На первой встрече президента США и северокорейского лидера 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации, но не содержащий конкретных шагов по достижению этой цели.

Вторая встреча Трампа и Кима в конце февраля 2019 года в Ханое закончилась без достижения каких-либо договоренностей по вопросу ядерной программы Северной Кореи.

Вашингтон и Пхеньян по-разному оценили переговоры в Стокгольме

В июне государственные лидеры договорились о возобновлении контактов на рабочем уровне. В октябре рабочие делегации США и КНДР провели переговоры в Стокгольме. По их окончании северокорейская сторона заявила о провале встречи и выразила разочарование США. При этом Госдепартамент Соединенных Штатов назвал переговоры хорошими и подчеркнул необходимость времени и терпения для поиска решений.