Президент США Дональд Трамп предостерег своего турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана от военного вмешательства в гражданскую войну в Ливии. В телефонной беседе турецким президентом Трамп заметил, что "иностранное вмешательство усложнит ситуацию в Ливии", сообщил в четверг, 2 января, официальный представитель Белого дома Хоган Гидли.
По данным президентской администрации Эрдогана, оба лидера "подчеркнули необходимость дипломатических усилий в разрешении региональных проблем". Парламент Турции ранее в тот же день разрешил президенту Эрдогану отправлять войска в Ливию в поддержку международно признанного правительства национального согласия во главе с Фаизом Сараджем.
Эрдоган поддерживает находящееся в Триполи правительство национального единства во главе с премьер-министром Фаизом Сараджем, которое борется с войсками генерала Халифа Хафтара, контролирующего восток Ливии. Хафтара поддерживают Россия, Египет и ОАЭ. В конце ноября прошлого года Турция заключила с правительством Сараджа соглашение, по которому обе стороны могут отправлять друг к другу военных и полицейских для подготовки.
Трамп и Эрдоган обсудили Сирию
В беседе Трамп и Эрдоган также обсудили ситуацию в Сирии. По данным Белого дома, они согласились в "необходимости деэскалации в сирийской провинции Идлиб для защиты гражданского населения".
В результате военной операции в провинции Идлиб, начатой в апреле 2019 года сирийской правительственной армией при поддержке российских военных, около полумиллиона человек покинули места постоянного проживания в регионы, примыкающие к турецкой границе. По данным активистов, за это время от бомбардировок погибло несколько тысяч гражданских лиц.
Совет безопасности ООН 3 января за закрытыми дверями обсудит ситуацию в Идлибе. Заседание будет созвано по инициативе Франции и Великобритании при поддержке США.
Президент Польши из-за Путина отказался ехать в Израиль на крупнейший форум памяти Холокоста (19)
Президент Польши Анджей Дуда не примет участие в World...
Минюст США обнародовал служебные материалы по расследованию Мюллера
В служебных записках ФБР содержится детальная...
После угроз Ирана в ответ на ликвидацию главы "Аль-Кудс" армия США приведена в полную готовность (6)
Администрация президента США Дональда Трампа не...
Премьера Австралии резко раскритиковали за реакцию на пожары
На фоне проводимой на юго-востоке Австралии массовой...
Глава МИД Латвии назвал военное усиление России угрозой для Балтийского региона (6)
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич...
TOP новостей
"Критический" уровень неравенства в Литве: будут ли перемены (60)
Эксперты в сфере экономики говорят, что неравенство...
В этом году в Литве ждут новые ограничения в продаже алкоголя (14)
С июля 2020 года в Литве не будут продавать крепкие...
Хаос в связи с отменой зеленых стрелок продолжается – кто виноват (2)
Вице-министр транспорта и коммуникаций Владиславас...
Самый популярный товар в аптеках рассказывает о том, как жители Литвы проводят праздники (10)
30 или даже 100 презервативов – предприниматель,...
Служба по правам детей предупреждает: слишком рьяных соседей и разводящихся супругов за ложь ждут штрафы (8)
С Нового года в Литве вступили в силу поправки к закону...