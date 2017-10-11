Президент США Дональд Трамп предложил госсекретарю Рексу Тиллерсону померяться с ним коэффициентами умственного развития.
Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

В беседе с корреспондентом американского журнала Forbes Трампу был задан вопрос о том, что он думает о слухах, по которым Тиллерсон якобы обозвал его болваном.

"Я думаю, что это фейк, - ответил Трамп. - Но если он это в самом деле сказал, наверное, нам надо сравнить свои коэффициенты умственного развития. Я могу вам предсказать, кто победит".
Во вторник Трамп и Тиллерсон встретились за ланчем. Незадолго до этого президент говорил, что по-прежнему доверяет государственному секретарю. "Я никого не унижал, - сказал на пресс-конференции президент. - Я не люблю унижать людей".

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Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс, отвечая на вопросы репортеров о последней по счету распре между Трампом и Тиллерсоном и о предложении померяться IQ, ответила, что это было шуткой.

В последнее время множатся сообщения о расколе в верхних эшелонах администрации Трампа между главнокомандующим и его ведущим дипломатом. США сталкиваются с целой чередой трудных решений в области внешней политики, в спектре от кризиса с Северной Кореей до иранской ядерной программы.

На прошлой неделе Тиллерсон созвал пресс-конференцию, чтобы опровергнуть слухи о том, что он якобы собирается в отставку.
Однако он не стал опровергать сообщение телеканала NBC о том, что якобы назвал своего босса болваном после встречи в Пентагоне еще в июле.

В начале октября президент Трамп публично укорил своего госсекретаря, написав в "твите", что тот лишь теряет время на попытки переговоров с Пхеньяном.

Классический апперкот Трампа

Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си, Вашингтон

Комментируя слухи о высказываниях госсекретаря, Дональд Трамп заявил, что это фальшивая новость. Но на этот раз он решил прибегнуть к своему излюбленному приему просто так, на всякий случай.

Тиллерсон считает его болваном? Что ж, на самом деле он умнее Рекса, в этом сомнений нет.

Это классический Трамп - может быть, не столь детский по стилю, чем памятный случай в ходе дебатов между республиканскими претендентами, когда сенатор Марко Рубио посмел усомниться в размерах трамповского, эмм, ужского начала и получил в ответ: "Уверяю вас, с этим проблем нет".

Дональд Трамп обычно обижается, когда люди вокруг начинают сомневаться в его интеллекте. В ходе избирательной кампании он говорил, что не будет советоваться с генералами, потому что у него с головой всё в порядке, а на митинге в Южной Каролине сообщил слушателям, что получил прекрасное образование и умеет выступать.

В августе он хвастался тем, что учился лучше и посещал лучшие школы, чем все его критики из культурной элиты.

Похоже, что Тиллерсон основательно рассорился с президентом. Хоть Трамп обычно и легко относится к обмену уколами, но все же есть тема, которая для него определенно уже за гранью.

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