Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности Соединенных Штатов оказать властям РФ помощь в расследовании крушения самолета Ан-148 в Московской области. Об этом в ночь на вторник сообщила пресс-служба Белого дома.
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© AP / Scanpix

"Президент Дональд Трамп сегодня провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выразить свои соболезнования в связи с крушением рейса 703 "Саратовских авиалиний" 11 февраля. Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь российским властям в расследовании", — отметили в администрации главы государства (цитата по ТАСС).

Самолет Ан-148 рейса 6W 703 Москва — Орск разбился днем в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Самолет упал в 2 км от села Степановское Раменского района Подмосковья, за дачами и огородами. В результате погиб 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Из аудиозаписи переговоров пилота с диспетчерским пунктом ясно, что сообщений о каких-либо проблемах с самолетом не поступало, на ней не слышно никаких криков отчаяния, которые могли бы быть, если бы экипаж внезапно попал в чрезвычайную ситуацию. В какой-то момент самолет просто перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров.

В СКР рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых техническая неисправность, погодные условия и человеческий фактор. Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания.

Накануне специальная комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начала расшифровку бортовых самописцев разбившегося самолета. В МАК заявили, что последние переговоры экипажа Ан-148 с наземными службами, а также параметры работы систем самолета могут стать известны в ближайшие сутки, если окажется, что "лента самописцев в хорошем состоянии".

Отметим, что в ходе телефонного разговора Трампа и Путина также обсуждался вопрос палестино-израильского урегулирования и напряженная ситуация на Корейском полуострове.

NEWSru.com
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