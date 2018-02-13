"Президент Дональд Трамп сегодня провел разговор с президентом России Владимиром Путиным, чтобы выразить свои соболезнования в связи с крушением рейса 703 "Саратовских авиалиний" 11 февраля. Президент Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы оказать помощь российским властям в расследовании", — отметили в администрации главы государства (цитата по ТАСС).

Самолет Ан-148 рейса 6W 703 Москва — Орск разбился днем в воскресенье, 11 февраля, через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Самолет упал в 2 км от села Степановское Раменского района Подмосковья, за дачами и огородами. В результате погиб 71 человек — 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Из аудиозаписи переговоров пилота с диспетчерским пунктом ясно, что сообщений о каких-либо проблемах с самолетом не поступало, на ней не слышно никаких криков отчаяния, которые могли бы быть, если бы экипаж внезапно попал в чрезвычайную ситуацию. В какой-то момент самолет просто перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров.

В СКР рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых техническая неисправность, погодные условия и человеческий фактор. Установлено, что в момент падения воздушное судно находилось в целостности, без возгорания.

Накануне специальная комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начала расшифровку бортовых самописцев разбившегося самолета. В МАК заявили, что последние переговоры экипажа Ан-148 с наземными службами, а также параметры работы систем самолета могут стать известны в ближайшие сутки, если окажется, что "лента самописцев в хорошем состоянии".

Отметим, что в ходе телефонного разговора Трампа и Путина также обсуждался вопрос палестино-израильского урегулирования и напряженная ситуация на Корейском полуострове.