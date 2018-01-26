Помимо этого план Трампа содержит в себе требования о финансировании строительства стены на границе США и Мексики. Reuters отмечает, что эти предложения уже вызвали критику организаций в поддержку мигрантов, а также недовольство консерваторов, которые назвали предложения "амнистией" для находящихся в США нелегально иностранцев. Голосование по новому предложению может состояться в Конгрессе в начале февраля.
Ситуация, связанная с нелегальными мигрантами, прибывшими в США в детском возрасте вместе с родителями, ранее привела к временному прекращению работы американского правительства, так как демократы и республиканцы в Конгрессе долго спорили по поводу продления статуса этой категории иностранцев.
Программа, разрешающая им оставаться в стране, действует до марта. Трамп пригрозил закрыть ее, если Конгресс не найдет другое, компромиссное решение. Сенатор-демократ Дик Дурбин назвал предложения президента "планом, который повесит на плечи этих молодых людей всю жесткую линию иммиграционной политики, включая огромные ограничения легальной миграции".
Трамп в ходе своей предвыборной кампании призывал к ограничению миграции в США и депортации находящихся в стране нелегальных мигрантов. Одним из первых распоряжений президента после прихода к власти был иммиграционный указ, временно запрещающий въезд в страну гражданам нескольких преимущественно мусульманских стран.
Это распоряжение было заблокировано судами, а летом Белый домиздал новую, смягченную версию указа. Летом американский президент также призвал отменить визовую лотерею и ужесточить правила выдачи рабочих и семейных виз.
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