"Представители Евросоюза завтра приедут в Вашингтон для заключения сделки по торговле. У меня есть идея для них. США и ЕС вместе отказываются от всех тарифов, барьеров и субсидий. Это будет свободный рынок и честная торговля", — Трамп написал на своей странице в Twitter.

Он добавил, что США готовы к такому шагу. При этом он усомнился, что ЕС согласится на такие условия.

В марте Трамп подписал распоряжение о введении 25%-й пошлины на сталь и 10%-й на алюминий для всех стран-экспортеров. Власти США пришли к выводу, что нынешний уровень импорта этих металлов представляет угрозу для национальной безопасности страны.

В ответ Еврокомиссия ввела дополнительные пошлины на импорт сигар, виски, игральных карт и других товаров из США. В ЕС отметили, что готовы отменить эти пошлины, если американская сторона примет аналогичное решение.