Трамп пожертвовал 100 000 долларов министерству безопасности

Президент США заявил об отказе от годовой зарплаты в размере 400 тысяч долларов. Четверть этой суммы Дональд Трамп уже передал министерству внутренней безопасности.
D. Trumpo susitikimas su S. Kurzu
© AFP / Scanpix

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пожертвовать годовую зарплату, которая составляет 400 тысяч долларов, различным ведомствам. В частности, миллиардер объявил, что передает 100 тысяч долларов министерству внутренней безопасности. В понедельник, 18 марта, Трамп на своей странице в Twitter опубликовал фотографию чека на эту сумму.

"Хотя пресса не любит писать об этом, да мне это и не нужно, я жертвую свою ежегодную президентскую зарплату в $400 тыс. различным ведомствам в течение года. Эти деньги для министерства внутренней безопасности", - говорится в твите Трампа.

Перед вступлением в должность Трамп объявил, что не будет принимать зарплату, переправляя ее на благотворительные цели, в частности, организации, помогающей людям, злоупотребляющим спиртным. Как сообщали американские СМИ, в октябре пожертвовал 100 тысяч долларов управлению по делам малого бизнеса. Министерство внутренней безопасности ответственно за стену на границе между США и Мексикой, возведение которой Трамп активно продвигает.

Deutsche Welle
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