Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пожертвовать годовую зарплату, которая составляет 400 тысяч долларов, различным ведомствам. В частности, миллиардер объявил, что передает 100 тысяч долларов министерству внутренней безопасности. В понедельник, 18 марта, Трамп на своей странице в Twitter опубликовал фотографию чека на эту сумму.
While the press doesn’t like writing about it, nor do I need them to, I donate my yearly Presidential salary of $400,000.00 to different agencies throughout the year, this to Homeland Security. If I didn’t do it there would be hell to pay from the FAKE NEWS MEDIA! pic.twitter.com/xqIGUOwh4x— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2019
"Хотя пресса не любит писать об этом, да мне это и не нужно, я жертвую свою ежегодную президентскую зарплату в $400 тыс. различным ведомствам в течение года. Эти деньги для министерства внутренней безопасности", - говорится в твите Трампа.
Перед вступлением в должность Трамп объявил, что не будет принимать зарплату, переправляя ее на благотворительные цели, в частности, организации, помогающей людям, злоупотребляющим спиртным. Как сообщали американские СМИ, в октябре пожертвовал 100 тысяч долларов управлению по делам малого бизнеса. Министерство внутренней безопасности ответственно за стену на границе между США и Мексикой, возведение которой Трамп активно продвигает.
Саммит ЕС может не принять решение об отсрочке "Брекзита"
ЕС может дать британскому премьеру еще несколько дней...
На дне Нила найден корабль древних египтян, описанный Геродотом
В заливе Абу-Кир, неподалеку от устья Нила, впервые...
Эрдоган заявил, что не допустит "превращения Стамбула в Константинополь" (1)
Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган пообещал в...
ЕС призвал незамедлительно освободить правозащитника Оюба Титиева (4)
Приговор, вынесенный в Чечне Титиеву, непосредственно...
Трамп пожертвовал 100 000 долларов министерству безопасности
Президент США заявил об отказе от годовой зарплаты в...
TOP новостей
Экономист: власти борются с ценами на продукты, но дешевеют другие товары (3)
Аналитики банка Luminor решили улучшить прогноз...
Глава ЦБ Литвы: скандалы с возможным отмыванием денег не должны вынудить уйти банки Швеции
Председатель правления Центробанка Литвы (ЦБ) Витас...
Литовский депутат предлагает поставить по автомату по приему тары в каждом селе (27)
Депутат литовского парламента Виргиния Вингрене 19...
Президентские рейтинги: тройку лидеров нагоняет новый кандидат
До выборов президента Литвы осталось меньше 2 месяцев....
В Вильнюсе начинаются переговоры о создании правящей коалиции (4)
В Вильнюсе 19 марта победивший на выборах мэра...