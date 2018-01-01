"Поскольку наша страна быстро становится умнее и сильнее, я хочу пожелать всем своим друзьям, сторонникам, врагам, ненавистникам и даже самым нечестным лживым СМИ счастья и здоровья в Новом году. 2018 год станет отличным годом для Америки!" - написал президент США в своем микроблоге.

Ранее он опубликовал серию твитов, включая видео, в которых подвел баланс своим достижениям в 2017 году. В частности, он выразил мнение, что если бы к власти в США пришли демократы, возглавляемые Хиллари Клинон, то все накопления американцев обесценились бы на 50% относительно дня выборов.

Говоря о внешней политике, Трамп назвал Иран "государством номер 1 со спонсируемым терроризмом и нарушениями прав человека". Он раскритиковал Тегеран за ограничение доступа в интернет, где могли общаться "мирные демонстранты".

Как напоминает The Hill, перед убытием Трампа на вечеринку Белый дом выпустил коммюнике, в котором отмечалось,что президент США намерен следить за мерами безопасности, принятыми по всей стране в разгар праздника. Позднее в одном из Твитов Трамп откликнулся на стрельбу в Дерфере, где был убит заместитель шерифа и ранены еще шесть человек. "Мы любим нашу полицию и правоохранительные органы. Помолитесь за них", - призвал американский лидер.

Напомним, Дональд Трамп, который из всех СМИ отдает предпочтение Fox News, регулярно выступает с жесткой критикой в адрес ведущих американских изданий, в том числе CNN. На прошлой неделе он перепостил твит с "фотожабой", изображающей логотип телеканала в пятнах крови на подошве ботинка Трампа. Многие журналисты сочли это недопустимым.

"Чем агрессивнее критикует пресса, тем решительнее Трамп реагирует на ее выпады. Это превращается бесконечную спираль, которая приведет нас либо в рай, либо в ад", - пишет по этому поводу Politico, отмечая, что Трамп собственными руками превратил прессу в оппозиционную партию.

Дональд Трамп неоднократно обвинял американские СМИ в публикации непроверенной информации. Конфликт Трампа с ведущими американскими СМИ продолжается со времени его предвыборной кампании.

Только в декабре президент по меньшей мере трижды уличал журналистов во лжи. Так, 3 декабря телекомпания ABC отстранила от работы сотрудника, использовавшего искаженную информацию в репортаже о контактах Трампа с представителями России в ходе предвыборной кампании.