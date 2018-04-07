Трамп потребовал перестать отпускать нелегальных мигрантов до суда

Сейчас во многих случаях нелегальных мигрантов практически сразу после задержания отпускают на свободу под обязательство явиться в суд на рассмотрение своего дела. Так как мигранты понимают, что слушания скорее всего завершатся их депортацией, зачастую они просто не приходят в суд.
С целью положить конец этой практике Трамп, еще в ходе своей предвыборной кампании обещавший бороться с нелегальной миграцией, в январе 2017 года потребовал, чтобы министерство внутренней безопасности подготовило документ, разрешающий арестовывать мигрантов до суда.
Месяц спустя министерство выпустило такой документ. В нем описывались шаги, необходимые для изменения принципов работы пограничного контроля и миграционных служб. В своем нынешнем указе Трамп отмечает, что предложенные меры продемонстрировали свою эффективность.
Теперь Трамп издал новый указ, в котором потребовал окончательно отказаться от освобождения задержанных мигрантов и заключать их под стражу до тех пор, пока их дело не рассмотит суд. О проделанной работе в этом направлении компетентные органы должны отчитаться перед ним в течение нескольких месяцев.
Свое решение Трамп обосновал тем, что контрабанда наркотиков и незаконный ввоз людей из Мексики, равно как нелегальное пересечение границы США членами преступных группировок, угрожают безопасности как граждан США, так и всего государства в целом.
Разговоры о необходимости прекратить действовать по принципу "поймай и отпусти" ходили в США еще со времен Джорджа Буша-младшего. Тогда в качестве альтернативы рассматривались варианты действий по принципу "поймай и депортируй" и "поймай и арестуй".
Ранее Трамп заявил, что обсудил с руководством Пентагона возможность отправки американских военных к мексиканской границе, в частности, к тем ее участкам, на которых планируется строительство стены. По словам американского президента, военные будут охранять стену, пока та не будет достроена.
В настоящее время к проблемным участкам границы уже выдвинулись первые подразделения национальной гвардии США. В частности, 250 человек уже прибыли на границу с Мексикой в Техасе, еще 150 человек к границе намерены направить власти Аризоны.
Трамп неоднократно заявлял, что недоволен безопасностью американо-мексиканской границы. С самого начала избирательной кампании он обещал строительство гигантского заградительного сооружения на южной границе США, обращая особое внимание на то, что платить за это будет Мексика.
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