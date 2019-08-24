"Ситуация, при которой Китай год за годом зарабатывает и ворует огромные суммы денег из США должна прекратиться, и она прекратится. Я приказываю нашим замечательным американским компаниям немедленно начать искать альтернативу Китаю, в том числе перенести компании обратно в нашу страну и производить продукцию в США", - заявил американский лидер.

Он также предупредил, что в течение нескольких часов объявит о введении дополнительных таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары. "Я дам ответ на введение Китаем пошлин сегодня днем", - сообщил президент.

"Я также приказываю всем нашим перевозчикам, включая FedEx, Amazon, UPS и Почтовую службу, осуществлять досмотр всех грузов на предмет наличия в них фентанила из Китая или какой бы то ни было другой страны и отказывать в его доставке. Фентанил убивает 100 тыс. американцев в год. Председатель Си заявил, что это прекратится. Она не прекратилась", - отметил Трамп. "Наша экономика в силу успехов последних двух с половиной лет намного больше китайской. Мы сохраним такую ситуацию!" - добавил он.

Кроме того, Трамп снова подверг резкой критике главу Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, выразив мнение, что тот своей деятельностью наносит американской экономике более значительный ущерб, чем Китай и его руководство во главе с Си Цзиньпином. "Единственный мой вопрос заключается в том, кто для нас больший враг - Джей Пауэлл или председатель Си", - написал американский лидер.

Китай с 15 декабря увеличит на 25% и 5% ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти, следует из опубликованного в пятницу заявления Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР. С 1 января китайская сторона уже приостановила взимание пошлин на автомобили и запчасти, произведенные в США, сроком на три месяца. 31 марта Комитет по тарифам и сборам заявил о продлении принятых мер на неопределенный срок.

Трамп 1 августа сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью 300 млрд долларов. По его словам, такое решение было принято из-за того, что Пекин не выполнил свое обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров.

В ответ Китай временно прекратил импорт аграрной продукции из США и объявил, что не исключает возможность повышения ввозных пошлин на нее. 13 августа стало известно, что Соединенные Штаты отложат введение дополнительных пошлин на ряд китайских товаров до 15 декабря.

КНР и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний, 12-й, раунд консультаций прошел в Шанхае 30-31 июля.