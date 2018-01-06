Как передает издание, деньги пойдут на возведение 316 миль (508,6 км) новых ограждений, а также укрепление еще 407 миль (655 км) уже существующих. В случае успеха к 2027 году более половины границы США с Мексикой протяженностью примерно 3200 км будет защищено искусственными барьерами.
Данное предложение поступило на фоне консультаций в конгрессе по бюджету на 2018 финансовый год. 22 декабря Трамп подписал очередной проект резолюции о временном финансировании федерального правительства до 19 января. Если законодатели не успеют договориться к этому сроку, то у федеральных ведомств и служб просто не останется средств для функционирования, отмечает ТАСС.
Как известно, стена на границе с Мексикой - одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Указ о ее строительстве он подписал еще 25 января 2017 года. Трамп неоднократно утверждал, что за этот барьер в конечном итоге заплатит сам южный сосед США, однако мексиканские власти высказываются категорически против участия в данном проекте. Как отмечает The Washington Post, представленный администрацией Трампа план указывает на то, что по крайней мере в ближайшее время его будут финансировать именно американские налогоплательщики.
Против плана Трампа выступают демократы, пообещавшие, что не поддержат его. Однако президент требует выделения указанной суммы на сооружение стены в качестве одного из условий возобновления отмененной им программы защиты от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в Соединенные Штаты несовершеннолетними (DACA). В сентябре прошлого года администрация Трампа объявила об отмене DACA, введенной при Бараке Обаме. DACA позволила легально избежать депортации приблизительно 800 тысячам иностранцев.
Как подтверждает The New York Times, в пятницу вашингтонская администрация представила сенаторам свои условия, при которых она согласилась бы на возобновление программы защиты нелегалов. Они, в частности, предусматривают выделение 18 млрд долларов на строительство новых участков заградительных барьеров на американо-мексиканской границе и укрепление уже существующих.
Среди других предлагаемых Трампом мер, которые в случае реализации обойдутся в общей сложности в 33 млрд долларов, значатся введение более жестких требований к лицам, просящим предоставить им убежище в США, увеличение численности сотрудников иммиграционных служб, отмена визовой лотереи и отказ от так называемой цепной миграции, при которой гражданин переезжает на заработок в другую страну, после чего привозит с собой членов своей семьи.
Между тем и республиканцы без особого восторга воспринимают план с выделением крупных средств на строительство стены. На заседании в пятницу многие представители этой партии высказались в пользу того, что более эффективную безопасность границы стоит обеспечить другими средствами, например, технологическими.
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