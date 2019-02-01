Президент США Дональд Трамп заявил о больших финансовых потерях за то время, пока он выполняет обязанности президента. "Это не работа ради денег. Это одна из крупнейших потерь за все времена. Вы знаете, к счастью, мне не нужны деньги", — заявил он в интервью изданию The New York Times, которое было опубликовано в четверг, 31 января.
"Это невероятные цифры", — добавил он, говоря о своих потерях.
В то же время Трамп подчеркнул, что "любит свою работу" и опроверг слухи о том, что он по каким-то причинам не выдвинет свою кандидатуру на второй срок.
В интервью Трамп также вновь повторил свое утверждение о том, что не вкладывал средства в реализацию проекта строительства "Башни Трампа" в Москве. Кроме того, президент США заявил, что никогда не обсуждал со своим бывшим многолетним советником Роджером Стоуном Wikileaks украденные электронные письма, связанные с кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон.
Стоун был задержан 25 января. Согласно заявлению, размещенному на сайте министерства юстиции США, он мог быть прямо или косвенно причастен к публикации на портале Wikileaks почти 20 тысяч электронных писем, полученных после взлома сайта Национального комитета Демократической партии США летом 2016 года.
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