Трамп ранее уже делал заявления о разгроме группировки, однако боевые действия в Багузе – небольшой деревне на северо-востоке Сирии, рядом с иракской границей – продолжались, так как окопавшиеся там исламисты по-прежнему оказывают сопротивление. В среду бои прекратились: похоже, что длительная борьба с защитниками последнего оплота самопровозглашенного "халифата" действительно подошла к концу.

"Халифата не будет уже сегодня вечером", – заявил Трамп, выступая на военном заводе в городе Лима на северо-западе штата Огайо.

Во время своего выступления президент показал всем присутствующим две карты Сирии. Одна из них отображала территорию страны по состоянию на ноябрь 2016 года, когда Трамп победил на выборах президента. На этой карте большие участки, которые тогда контролировались "Исламским государством", закрашены красным цветом. На второй карте, которая отображает ситуацию на сегодняшний день, красный цвет остался только на небольшом участке в районе Багуза.

"Когда я пришел к власти, там был хаос. Они были повсюду – во всей Сирии и в Ираке", – сказал Трамп.

В течение последних четырех лет коалиция, возглавляемая США, вела активную борьбу с террористической группировкой. Однако даже после разгрома Багуза отдельные боевики ИГ все еще остаются на территории страны, а их тайные ячейки продолжают угрожать безопасности гражданского населения Сирии и Ирака.

Битва за Багуз продолжалась в течение нескольких недель. Множество боевиков прятались в укрытиях и туннелях, вырытых под землей. Боевые действия также осложнял тот факт, что в Багузе находились тысячи мирных жителей, большинство из которых были родственниками боевиков. Согласно данным Сирийских демократических сил (СДС), с начала января из Багуза сбежали или были эвакуированы почти 30 тысяч человек.

Сиягер Амед, представитель СДС, заявил о продолжении поисков боевиков, которые по-прежнему остаются в подземных туннелях. Руководство СДС пока не объявляло об окончательной победе над "Исламским государством".

Журналисты Associated Press видели, как солдаты СДС вывозили из Багуза женщин и детей на нескольких грузовиках. Это говорит о том, что в среду эвакуация мирных жителей все еще продолжалась.