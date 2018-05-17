По указанию Трампа, Помпео в координации с министром финансов, министром обороны, министром торговли и директором Национальной разведки должен исполнить требования, которые изложены в разделе 1244 "С" закона о военном бюджете на 2018 финансовый год, озаглавленном "Доклад по плану введения дополнительных санкций против России". Трамп делегировал госсекретарю и министрам составить доклад.

В прошлом году сенат США принял законе о военном бюджете на 2018 год, в котором имеется положение о санкциях в ответ на нарушение Россией условий ДРСМД. Трамп подписал законопроект, согласно которому Пентагону выделено 58 млн долларов на противодействие "нарушениям" ДРСМД со стороны России. Эти средства можно будет тратить на создание новых систем противоракетной обороны.

Президент должен разработать и внести в конгресс доклад, "который будет включать в себя план по введению мер в отношении конкретных лиц по причине несоблюдения Россией договора РСМД", говорится в разделе 1244 закона.

Согласно документу, санкции могут быть введены против лиц, ответственных за отдачу приказов по неисполнению договора РСМД или содействовавших этому процессу, а также против высокопоставленных членов российского правительства, отмечает РБК.

Список лиц должен быть предоставлен в докладе. Среди возможных ограничительных мер - блокирование активов в США, запрет на въезд и "любые другие санкции.

12 мая комитет палаты представителей США по вооруженным силам предложил не соблюдать обязательства, взятые на себя по ДРСМД, если будет доказано, что Россия не соблюдает его условия.

Россия и США неоднократно обвиняли друг друга в нарушении договора. В Вашингтоне заявляли, что Москва производит новые ракетные системы, которые не соответствуют требованиям документа. МИД РФ со своей стороны обличал США в готовности "приступить к разработке крылатых ракет наземного базирования с запрещенной дальностью полета".

На большой пресс-конференции в декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что США фактически уже вышли из ДРСМД. Он также предостерег Вашингтон от выхода из Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Президент заверил, что Россия не выходила "из основополагающих договоров, которые являются краеугольным камнем в международной безопасности".

Договор РСМД, подписанный США и Советским Союзом в 1987 году, включал договоренность о ликвидации класса ракет наземного базирования средней и меньшей дальности радиусом действия от 500 до 5,5 тыс. км.