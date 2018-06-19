Президент велел чиновникам Минобороны немедленно приступить к формированию нового рода войск, передает CNBC.
По утверждению Трампа, судьба Соединенных Штатов зависит не только от происходящего на Земле, но и в космосе. "Это вопрос не только национального самосознания, но и национальной безопасности", — добавил глава государства.
По его словам, недостаточно "просто иметь американское присутствие в космосе". "Мы должны доминировать в космосе", — подчеркнул Трамп, слова которого приводит Reuters.
Впервые о создании военно-космических сил Трамп заговорил 13 марта. Тогда он назвал космос таким же "полем для битвы", каким являются суша, воздушное и морское пространства. При этом тогда инициатива Трампа казалась шуткой, брошенной во время разговора о частных и государственных инвестициях в развитие космических программ.
"У нас есть военно-воздушные силы. У нас будут и космические войска", — заверил Дональд Трамп в марте.
Еще раньше, в июне 2017 года, группа конгрессменов предложила разделить ВВС на два отдельных вида: собственно авиацию и так называемый космический корпус.
Новый вид вооруженных сил не вошел в окончательную версию закона об ассигнованиях на нужды обороны, принятую в ноябре, но в тексте появилось несколько директив, которые могли ускорить реализацию планов по созданию космического корпуса в будущем, сообщал "Голос Америки".
В прошлом году Белый дом, руководство ВВС и министр обороны Джеймс Мэттис демонстрировали неодобрительное отношение к созданию военно-космических сил.
Отметим, что такой глубокой реорганизации военное ведомство США не претерпевало 71 год: с тех пор как в 1947 году были образованы ВВС, ставшие пятым родом войск после Сухопутных войск, ВМС, Морской пехоты и Береговой охраны.
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