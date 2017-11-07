Трамп попросил у Конгресса 4 млрд для противодействия КНДР

"Этот запрос поддерживает дополнительные усилия по обнаружению, поражению и защите от любого применения Северной Кореей баллистических ракет против Соединенных Штатов, развернутых сил США, союзников или партнеров", - написал Трамп в письме Конгрессу в понедельник, 6 ноября, непосредственно перед своим первым визитом в Южную Корею.
Трамп повторил свою просьбу к Конгрессу выделить 1,6 миллиарда долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Кроме того, президент США запросил 1,2 миллиарда долларов для увеличения численности войск в Афганистане и выполнения стратегических планов его администрации в Южной Азии. Эти средства позволят усилить контингент американских войск в Афганистане еще 3500 военнослужащими.
Еще 700 миллионов долларов Трамп попросил выделить на ремонт кораблей ВМС США, пострадавших от столкновений с гражданскими судами.
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