Партнерам Вашингтона в Европе будет "исключительно сложно" исполнить призыв президента США Дональда Трампа о принятии плененных в Сирии членов джихадистской группировки "Исламское государство" (ИГ). Об этом глава МИД ФРГ Хайко Мас заявил в воскресенье, 17 февраля, в эфире немецкого телеканала ARD. В частности, принять боевика ИГ в Германии возможно, если ему предстоит немедленно предстать перед немецким судом.
Министр добавил, что наличие немецкого гражданства дает право на возвращение в страну. Однако в Сирии в настоящее время нет возможности проверить гражданство, подчеркнул Мас. По его словам, Берлин координирует свои планы по этому вопросу с Парижем и Лондоном.
Ранее в тот же день президент Соединенных Штатов обратился к партнерам Вашингтона в Европе с просьбой принять сотни боевиков "Исламского государства", захваченных амери
канскими вооруженными силами в ходе операции в Сирии.
"США просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать свыше 800 боевиков ИГ, захваченных в Сирии, и отдать их под суд. Халифат вскоре падет. В противном случае не произойдет ничего хорошего — нам придется отпустить их на свободу", — заявил Трамп. По его утверждению, Вашингтон не хотел бы, чтобы джихадисты наводнили Европу.
В свою очередь, представители министерства внутренних дел ФРГ заявили, что "все граждане Германии, в том числе и те, кого подозревают в участии в боевых действиях на стороне так называемого ИГ, имеют право на возвращение". ФРГ готова принять плененных джихадистов с немецким гражданством, если им обеспечат доступ к консульской поддержке со стороны немецких дипломатов, подчеркнули в ведомстве.
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