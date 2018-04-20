"Похоже, ОПЕК снова за свое. С рекордными объемами нефти повсюду, включая полностью загруженные корабли в море. Цены на нефть искусственно завышены! Никуда не годится и не будет принято!" - написал Трамп в Twitter.
Представители ОПЕК с американским лидером не согласились, заявив в ответ, что ничего искусственно не завышали. Между тем в июне группа стран-экспортеров снова планирует встретиться, чтобы обсудить следующие шаги, направленные на поддержку резко упавших цен, пишет Reuters.
Трамп не уточнил, какие ответные меры может принять его администрация, а представители Белого дома отказались прокомментировать заявление своего шефа.
Нефть на заявление Трампа отреагировала быстро - цены на нее в пятницу немного упали: цены на фьючерсные контракты марки Brent снизились на 53 цента, до 73,25 доллара за баррель; фьючерсы на WTI подешевели на 45 центов, до 67,84 доллара за баррель.
Для США единственный прямой способ повлиять на нефтяные цены - пустить в продажу запасы из стратегических резервов. Американское правительство прибегает к этому способу нечасто - например, последний раз так делалось в августе прошлого года после тропического шторма "Харви", когда из-за наводнений закрылись несколько НПЗ. Косвенно цены может также подталкивать вверх обещание Трампа повторно ввести санкции против Ирана - члена ОПЕК.
Тем временем крупнейший экспортер нефти - Саудовская Аравия хотела бы, чтобы она снова подорожала до 80 или даже до 100 долларов за баррель, рассказали Reuters три отраслевых источника.
Напомним, ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. В ноябре 2017 года участники соглашения продлили его на весь 2018 год.
Подробнее: https://www.newsru.com/world/20apr2018/trump_oil.html
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