"Эти учения очень дорогие, а мы оплачиваем большинство из них, - цитирует Трампа Reuters. - В нынешних обстоятельствах, когда мы ведем переговоры... Я думаю, теперь нецелесообразно проводить такие учения".

США и Южная Корея регулярно проводят совместные военные учения, вызывая недовольство Северной Кореи. Пхеньян считает такие маневры "репетицией вторжения".

Сегодня, 12 июня, Трамп и Ким Чен Ын подписали в Сингапуре документ, согласно которому КНДР берет на себя обязательства провести денуклеаризацию и обеспечить мир на Корейском полуострове. Есть скептики, которые сомневаются, что Пхеньян будет выполнять эти договоренности. Президент США не разделяет этого мнения.

"Он [Ким Чен Ын] подтвердил свою твердую приверженность идее полной денуклеаризации Корейского полуострова", - подчеркнул Трамп. Нынешнему лидеру КНДР предоставился шанс, которого ни у кого не было, добавил президент США.

В скором времени КНДР разрушит свой полигон для тестирования ядерного вооружения, добавил также Трамп. Отметим, что Пхеньян еще 24 мая официально объявил о разрушении испытательного полигона (впрочем, то, как это было сделано, оставляет подозрения, что в случае необходимости КНДР легко проведет на объекте новые пуски).

Северной Корее потребуется экономическая помощь, и ее должны оказать Япония и Южная Корея, а США не обязаны это делать, передают слова Трампа в Twitter AP.

Саммит Дональда Трампа и Ким ЧЕн Ына - это первая в истории встреча лидеров США и КНДР. Формально КНДР и США находятся в состоянии войны после окончания военного конфликта в Корее 1950 - 1953 годов, который завершился подписанием соглашения о перемирии.

12 июня лидеры провели переговоры с глазу на глаз в течение примерно 40 минут, пообедали в компании высокопоставленных представителей обеих стран, затем прогулялись и посидели в лимузине американского президента. После этого они подписали совместное заявление.

К саммиту в Сингапуре приковано внимание всего мира, но при этом телевидение КНДР до сих пор ни словом не обмолвилось о встрече Ким Чен Ына с Дональдом Трампом, обращает внимание Би-би-си.