"Мне всегда говорили, что для этого нужна поправка в Конституцию. На самом деле нет", – заявил президент США. По его мнению, для отмены этой нормы достаточно будет президентского указа.

Трамп сказал, что США – единственная страна в мире, которая дает гражданство по праву рождения "вместе со всеми преимуществами". "Это нелепо, нелепо. И это надо закончить", – сказал президент США.

Гражданство по праву рождения гарантировано 14-й поправкой в Конституцию США, которая гласит: "Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают".

Лишь некоторые иммиграционные и конституционные юристы полагают, что полномочий президента достаточно, чтобы отменить гражданство по праву рождения, сказал в разговоре с Axios бывший главный советник по вопросам гражданства и иммиграции США Линден Мелмед.

Но некоторые консерваторы утверждают, что 14-я поправка касается только детей, родившихся у законных постоянных жителей США, но не распространяется на нелегальных иммигрантов или людей с ограниченными по времени визами.

Возможностью дать ребенку гражданство США пользовались многие россияне. "Родильный туризм" особенно популярен в Майами. "В высотке Trump Palace можно встретить больше российских чиновников, чем в Москве", – цитировала в своем репортаже одну из приехавших рожать россиянок "Новая газета".