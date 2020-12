Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год (начался в Соединенных Штатах 1 октября 2020 года). Законопроект, среди прочего, предполагает расширение санкций, направленных против строительства российского газопровода "Северный поток — 2".

"Больше всех от нашего закона об оборонном бюджете выиграет Китай. Я наложу вето!", — написал американский лидер в воскресенье, 13 декабря, в Twitter.

THE BIGGEST WINNER OF OUR NEW DEFENSE BILL IS CHINA!. I WILL VETO!