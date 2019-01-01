Президент США Дональд Трамп подтвердил, что вывод американских войск из Сирии будет осуществляться постепенно. "Мы медленно отправляем наших военнослужащих домой, к их семьям, и в то же время боремся с остатками "Исламского государства" (ИГ), написал глава государства в своем микроблоге Twitter в понедельник, 31 декабря. Человек, сделавший в Сирии "то же, что и я, стал бы национальным героем", добавил президент.

Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что планы по выводу войск США из Сирии будут "умным образом" замедлены. По его словам, вывод американских военнослужащих будет проходить таким образом, чтобы гарантировать разгром ИГ и безопасность курдов.

NYT: Трамп согласен задержать вывод войск на 4 месяца

В тот же день газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента написала, что Трамп согласился задержать вывод войск на 4 месяца. В настоящее время в Сирии находятся около 2 тысяч солдат США.

24 декабря 2018 президент Соединенных Штатов подписал указ о выводе американских войск из Сирии. Одним из немногих союзников США, поддержавших это решение, стала Турция, у которой теперь появится больше свободы для борьбы с базирующимися в Сирии курдскими военизированными формированиями, пользующимися поддержкой США.

Вскоре после заявления Белого дома министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель Соединенных Штатов по борьбе с ИГ Бретт Макгёрк ушли в отставку.