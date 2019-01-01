Президент США Дональд Трамп подтвердил, что вывод американских войск из Сирии будет осуществляться постепенно. "Мы медленно отправляем наших военнослужащих домой, к их семьям, и в то же время боремся с остатками "Исламского государства" (ИГ), написал глава государства в своем микроблоге Twitter в понедельник, 31 декабря. Человек, сделавший в Сирии "то же, что и я, стал бы национальным героем", добавил президент.
Накануне сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что планы по выводу войск США из Сирии будут "умным образом" замедлены. По его словам, вывод американских военнослужащих будет проходить таким образом, чтобы гарантировать разгром ИГ и безопасность курдов.
NYT: Трамп согласен задержать вывод войск на 4 месяца
В тот же день газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента написала, что Трамп согласился задержать вывод войск на 4 месяца. В настоящее время в Сирии находятся около 2 тысяч солдат США.
24 декабря 2018 президент Соединенных Штатов подписал указ о выводе американских войск из Сирии. Одним из немногих союзников США, поддержавших это решение, стала Турция, у которой теперь появится больше свободы для борьбы с базирующимися в Сирии курдскими военизированными формированиями, пользующимися поддержкой США.
Вскоре после заявления Белого дома министр обороны США Джеймс Мэттис и спецпредставитель Соединенных Штатов по борьбе с ИГ Бретт Макгёрк ушли в отставку.
Стратегическое командование США извинилось за новогоднюю шутку про бомбежку Нью-Йорка (2)
Стратегическое командование США, которое курирует...
В Манчестере мужчина с криком "Аллах акбар!" ранил ножом двух пассажиров метро и полицейского (2)
Полиция Великобритании задержала в Манчестере мужчину,...
Ким Чен Ын пригрозил США отказом от курса на сближение
Пхеньян откажется от курса на сближение, если Вашингтон...
Трамп пообещал "медленный" вывод войск США из Сирии (2)
США "медленно" отправляют свои войска домой, продолжая...
Фейерверки и Арета Франклин: в мире встречают 2019-й год (2)
Австралия не поскупилась на самые дорогостоящие...
TOP новостей
Новогоднее поздравление президента Литовской Республики Дали Грибаускайте (81)
Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте...
От фейерверков в новогоднюю ночь в Литве пострадали 10 человек
В результате неосторожного обращения с фейерверками и...
1 января в Литве не будут работать магазины двух торговых сетей (10)
Многие магазины накануне Нового года закроются раньше,...
Прогноз синоптиков: в полночь погода изменится (4)
В новогоднюю ночь прогнозируют переменчивую погоду:...
В Вильнюсе открылся новый бассейн объяснили ценовую политику (65)
В столице Литвы 31 декабря открылся новый бассейн. С...