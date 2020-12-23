В 2016 году Джордж Пападопулос, занимавший пост советника по международным делам при штабе Трампа, признал вину в даче ложных показаний следователям ФБР и был приговорен к 14 дням тюремного заключения. После помилования он поблагодарил Трампа в Twitter. "Спасибо, господин президент! Это очень много значит для меня и моей семьи!" - написал он.
Юрист из Нидерландов и зять совладельца "Альфа Груп" Алекс ван дер Зваан работал на бывшего главу штаба Трампа Пола Манафорта. В феврале 2019 года он признал в суде свою вину и заявил, что сознательно солгал агентам ФБР о своих переговорах с политическим консультантом предвыборного штаба господина Трампа. Он провел в тюрьме 30 дней.
Кроме того, известно, что Трамп помиловал еще 13 человек и смягчил приговоры еще пяти. Среди них - три бывших конгрессмена от Республиканской партии, осужденных за коррупционные преступления, и четыре сотрудника частной военной компании Blackwater, осужденных за убийство мирных жителей в Багдаде в 2007 году.
До этого Трамп помиловал еще двух человек, осужденных за дачу ложных показаний в рамках "российского дела" - своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна и советника Роджера Стоуна.
Флинн успел поработать советником президента всего несколько недель в начале 2017 года. Его обвинили в том, что он сообщил ФБР ложные сведения о своих контактах с послом России в США Сергеем Кисляком. В декабре 2016 года Флинн через Кисляка просил Кремль не вводить санкции в ответ на ограничения, одобренные экс-президентом США Бараком Обамой и во время беседы якобы подал Кремлю сигнал о том, что Москва может рассчитывать на смягчение ограничительных мер сразу после прихода к власти Дональда Трампа.
В начале декабря 2017 года Флинн заключил сделку со следствием и признал вину в даче ложных показаний ФБР. Стоун был осужден за ложь под присягой на слушаниях в Конгрессе США перед законодателями, расследовавшими вмешательство России в выборы в США 2016 года. Стоун также угрожал свидетелям и уничтожал доказательства.
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