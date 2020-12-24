Накануне Трамп помиловал двоих второстепенных осужденных в рамках расследования, проводившегося специальным прокурором Робертом Мюллером - Джорджа Пападопулоса и Алекса ван дер Зваана. Оба в 2017-18 годах признали вину в даче ложных показаний следователям ФБР и отбыли короткие сроки тюремного заключения, но помилование сняло с них судимость.

В среду вечером Трамп, как предсказывали многие комментаторы, помиловал Пола Манафорта, который до сих пор отбывал свой семилетний приговор, правда, с мая этого года в виде домашнего ареста из-за эпидемии коронавируса в федеральных тюрьмах. В 2019 году Манафорт был осужден по нескольким статьям, в том числе уклонение от уплаты налогов и нарушение порядка регистрации иностранных агентов.

Также президент, оставляющий свой пост 20 января, окончательно помиловал своего давнего друга Роджера Стоуна, которому еще летом смягчил наказание: Стоун, осужденный за дачу ложных показаний Конгрессу, тем самым избежал тюрьмы, но теперь он освобожден и от иных последствий судимости, например, сможет голосовать на выборах и заседать в качестве присяжного.

Всего в среду Трамп помиловал 26 человек и смягчил наказание еще троим. Среди помилованных выделяется отец его зятя и советника Джареда Кушнера - девелопер Чарльз Кушнер, в 2004 году осужденный за обман Федеральной избирательной комиссии, уклонение от уплаты налогов и оказание влияния на свидетелей. Он оформлял пожертвования в избирательные фонды как свои накладные расходы. Чарльз Кушнер признал вину и отсидел два года в тюрьме.

Хотя расследование Мюллера так и не нашло доказательств сговора между Трампом или его окружением и Россией, с 2016 года Манафорта многие подозревали в том, что он был наиболее вероятным связующим звеном между Трампом и Москвой. Политтехнолог-республиканец консультировал пророссийского президента Украины Виктора Януковича, а также, по признанию обеих сторон, оказывал российскому олигарху Олегу Дерипаске консультационные услуги по инвестированию (в 2014 году Дерипаска подал иск к Манафорту в суд на Каймановых островах, требуя вернуть деньги, переведенные для инвестирования).

Помощником у Манафорта долгое время работал россиянин Константин Килимник, которого американские спецслужбы считали агентом российской разведки. Даже во время предвыборной кампании 2016 года Манафорт встречался с Килимником и передавал ему данные закрытых соцопросов предвыборного штаба Трампа.

В заявлении Белого дома, выдержанном в характерных для Трампа выражениях, говорится, что обвинительный приговор Манафорту основан на "фальшивке о российском сговоре". Помилование Стоуна, указывается в том же заявлении, "поможет исправить несправедливости, которым он подвергся в руках следователей Мюллера".

В заявлении, распространенном адвокатами, Манафорт выразил глубокую признательность Дональду Трампу. "Господин президент, моя семья и я смиренно благодарим вас за президентское помилование, которое вы мне даровали. Словами не передать, насколько мы вам благодарны", - цитирует слова Манафорта агентство Рейтер.

Стоун, со своей стороны, поблагодарил Трампа за то, что тот "полностью стер уголовную судимость, которую навесили на меня на показательном процессе в советском стиле по политически мотивированным обвинениям".

Дональд Трамп отступил от многих традиций американской политики (так, он до сих пор не признал свое поражение на президентских выборах), но помилования в конце срока - явление далеко не новое, многие президенты и до него поступали так же. Наблюдатели ожидают, что Трамп может помиловать еще многих из своего окружения.