Президент США Дональд Трамп подтвердил желание купить у Дании Гренландию. "Это то, о чем мы говорили. Возникла такая идея, и я сказал, что в стратегическом плане она интересна и вызывает у нас интерес", - заявил он журналистам в Вашингтоне в воскресенье, 18 августа. При этом Трамп отметил, что сначала нужно "немного" поговорить с Данией на эту тему, которая, однако, не имеет для его администрации первостепенной важности.

На вопрос о том, могут ли США обменять на Гренландию один из собственных регионов, американский президент ответил, что возможны многие варианты. "По сути, это крупная сделка с недвижимостью", - сказал Трамп, добавив, что в стратегическом плане ее реализация будет выгодна США. Он также отметил, что Гренландия обходится Дании в 700 млн долларов в год.

"Гренландия не продается"

На минувшей неделе газета The Wall Street Journal, ссылаясь на информированные источники, сообщила, что Трамп хотел бы купить у Дании Гренландию, поскольку заинтересован в ее природных богатствах и стратегическом расположении.

Министерство иностранных дел этой датской автономии, однако, заявило, что Гренландия не продается, а премьер-министр Дании Метте Фредериксен, посетившая эту территорию 18 августа, выразила надежду на то, что Трамп пошутил.