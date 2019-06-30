Трамп подтвердил встречу с Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне

Встреча с Кимом будет короткой, просто чтобы пожать друг другу руки, сообщил президент США. Он отметил, что, когда речь идет о конфликте на Корейском полуострове, спешка не нужна.
Kim Jong Unas, Donaldas Trumpas
© Reuters / Scanpix

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, разделяющей два корейских государства. "Мы прибудем на границу демилитаризованной зоны, и я встречусь с председателем Кимом. Я с большой радостью жду этой встречи. Мы установили очень хорошие отношения друг с другом", - заявил Трамп в воскресенье, 30 июня, в ходе визита в Сеул, добавив, что между ним и Ким Чен Ыном есть "определенная химия отношений".

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В то же время американский президент сказал, что не считает необходимым спешить, когда речь идет о напряженности на Корейском полуострове, поэтому его встреча с Кимом будет короткой.

"Мы просто быстро пожмем друг другу руки и скажем "привет", поскольку мы не видели друг друга с Вьетнама", - пояснил Трамп, имея в виду февральский саммит во Вьетнаме, который окончился провалом. "Это всего лишь шаг, но, вероятно, шаг в правильном направлении", - отметил президент США.

Перспективы третьего саммита США и КНДР

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин сообщил, что тоже прибудет в демилитаризованную зону, но в центре внимания будет все же встреча Трампа с Кимом, которая способна привести к более формальным переговорам позднее. "Я думаю, что время проведения третьего саммита между США и КНДР будет зависеть от тех перемен, которые вызовут сегодняшняя встреча и диалог", - сказал Мун.

Констатировав, что "мир требует большего мужества, чем напряженность", Мун Чжэ Ин подчеркнул, что "постоянный диалог имеет большую практическую важность и является единственным путем установления мира на Корейском полуострове".

Deutsche Welle
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