"Думаю, мы, вероятно, встретимся, – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете Белого дома. – Встреча еще не организована. Но, вероятно, состоится".

За несколько часов до этой реплики Трампа его советник по национальной безопасности Джон Болтон заявил в Москве, что президент Путин, с которым он встречался во вторник, сказал ему, что хотел бы продолжить прямые дискуссии с Трампом и предложил Париж в качестве места для встречи.

Болтон сказал, что Трамп будет рассчитывать на такую встречу.

"Я думаю, что президент Трамп будет ожидать встречи с вами на полях празднеств по случаю столетия перемирия – поскольку, несмотря на различия между нами, существующие в силу различий наших национальных интересов, необходимо, тем не менее, сотрудничать в тех областях, в которых существует возможность сотрудничества", – сказал Болтон Путину.

Трамп и Путин в последний раз встречались в Хельсинки в июле.

Путин принял Болтона во вторник на фоне попыток США и России минимизировать негативный эффект от намерений Дональда Трампа выйти из исторического соглашения о контроле над ядерным оружием в связи с обвинениями в нарушении соглашения.

Встреча Болтона с российским лидером стала кульминацией двухдневных переговоров советника Белого дома с высокопоставленными представителями Кремля, направленных на подготовку к выходу США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Соглашение, заключенное президентом США Рональдом Рейганом и советским лидером Михаилом Горбачевым в 1987 году, требовало уничтожения всех ядерных и обычных ракет средней и меньшей дальности в Европе, которая тогда была поделена на сферы влияния двух сверхдержав мира.

Пока США официально не вышли из соглашения, однако Болтон не оставил сомнений в том, что этот шаг неизбежен.

"Договор о РСМД игнорируется и устаревает, – сказал Болтон. – Это договор времен "холодной войны", действующий в многополярном мире".

Президент Трамп оправдывает выход из договора, ссылаясь на недавние нарушения со стороны России. Москва неоднократно высказывала аналогичные претензии к Вашингтону.

"К сожалению, Россия не соблюдала соглашение, – заявил Трамп, выступая на политическом митинге на минувших выходных. – Поэтому мы расторгнем соглашение и выйдем из него".

"До тех пор, пока люди не образумятся – у нас есть больше денег, чем у кого-либо еще", – добавил американский лидер.

Болтон повторил эти доводы перед журналистами в Москве.

"Вопрос о российских нарушениях – глубокий и имеет давнюю историю, – сказал он, отметив, что они начались во времена администрации Обамы. – Угроза заключается не в выходе из договора о РСМД. Угроза в российских ракетах, которые уже развернуты".

Представители Кремля, начиная с президента Путина, неоднократно предупреждали, что на любое новое развертывание американских вооружений в отсутствие договора будет дан аналогичный ответ.

Дебаты в Москве сосредоточились на том, достиг ли Кремль своей негласной цели - или испытал свою судьбу, – побудив США выйти из договора вместо последующего расширения НАТО в Восточной Европе.

"России было бы выгодно иметь в своем распоряжении такой класс ядерных и высокоточных неядерных вооружений для сдерживания региональных угроз без отвлечения ограниченных ресурсов стратегического арсенала сдерживания США", – пишет независимый обозревать Владимир Фролов в интернет-издании Republic.

"Это большое дипломатическое достижение Владимира Путина", – добавляет он.

"Печально на это все смотреть, – не соглашается оппозиционный активист Владимир Милов в Facebook. – Триллионы и триллионы будут выброшены на ветер. Выстраивавшаяся десятилетиями система глобальной безопасности рушится на глазах, потом ее непросто будет восстанавливать".