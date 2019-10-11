Президент США Дональд Трамп в четверг подтвердил информацию о ликвидации Хассана аль-Асири, ведущего разработчика и изготовителя бомб для террористической группировки "Аль-Кайда", который предположительно стоял за неудавшейся попыткой взорвать направлявшийся в США авиалайнер в 2009 году. Как сообщается в заявлении Белого дома, аль-Асири был убит в 2017 году в результате американской контртеррористической операции в Йемене.
Ibrahimas al Asiri
© Reuters/Scanpix

В прошлом году власти США заявляли, что уверены в гибели аль-Асири, однако другие источники тогда говорили, что веских доказательств нет.

Вашингтон давно разыскивал аль-Асири, боевика саудовского происхождения, принадлежавшего к йеменскому подразделению "Аль-Кайды". Он был известен своим умением создавать сложно обнаруживаемые взрывные устройства, в том числе для "поясов смертника".

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Предполагается, что аль-Асири разработал план теракта в пассажирском лайнере, вылетавшем из Амстердама в Детройт 25 декабря 2009 года. Нигериец Умар Фарук Абдулмуталлаб попытался пронести на борт бомбу в нижнем белье, но был пойман и сейчас отбывает многочисленные пожизненные сроки в тюрьме.

Заявление Трампа подтверждает, что ту бомбу смастерил именно аль-Асири, как и замаскированное под картридж для принтера взрывное устройство, которое использовалось при попытке теракта в 2010 году.

По словам Трампа, гибель аль-Асири стала серьезным ударом для "Аль-Кайды на Аравийском полуострове".

Аль-Асири родился в 1982 году в семье военных в Саудовской Аравии. Предполагается, что он завербовал своего младшего брата Абдуллу и поручил ему покушение на принца Мохаммеда бин Найефа в Джедде в 2009 году.

"Голос Америки"
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