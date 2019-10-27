Президент США выступил со специальным заявлением перед журналистами в Белом доме.
Donaldas Trumpas
© AP / Scanpix

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 27 октября, подтвердил гибель главаря террористической группировки "Исламское государство" Бакра аль-Багдади в ходе спецоперации американских военнослужащих в Сирии. Американский лидер выступил со со специальным заявлением перед журналистами в Белом доме.

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Трамп уточнил, что аль-Багдади был загнан в ловушку и привел в действие пояс смертника, вместе с ним погибли трое детей. В ходе рейда в провинции Идлиб на северо-западе Сирии было уничтожено "большое количество" сторонников террориста, американские военные не понесли потерь.

Трамп утверждает, что лидер ИГ погиб "как трус, он спасался бегством и плакал", его преследовали собаки спецназа, одна из которых в итоге пострадала, ее удалось эвакуировать. Из убежища вывели одиннадцать детей. Глава Белого дома добавил, что в операции были задействованы восемь вертолетов, главный вход в здание был заминирован, однако военнослужащие смогли избежать взрыва.

Трамп поблагодарил Россию за помощь

Президент США поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в ликвидации главаря "Исламского государства". По словам главы Белого дома, ни одна из этих стран не была непосредственно задействована в операции. Тем не менее, "русские открыли" воздушное пространство над рядом районов Сирии для пролета вертолетов ВВС США, когда американская сторона сообщила, что "они на подлете". О сути миссии, по словам Трампа, Москве не сообщали. Россия "отлично себя повела", добавил он.

Deutsche Welle
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