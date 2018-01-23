Ранее в понедельник документ поддержали обе палаты конгресса США. В минувшую субботу работа госучреждений была приостановлена из-за отсутствия согласованного бюджета. Принять закон помешали разногласия республиканцев и демократов по вопросу о защите от депортации незаконных иммигрантов, въехавших в США несовершеннолетними.
Таким образом, американское правительство не работало на протяжении 69 часов. Трамп уже в четвертый раз за этот финансовый год (в США начинается 1 октября) подписывает проект резолюции о продлении финансирования правительства.
Утром в понедельник лидеры республиканцев и демократов в сенате - Митч Макконнелл и Чарльз Шумер - достигли договоренности по спорным вопросам. Изначально демократы требовали включить в резолюцию меры по защите от депортации незаконных мигрантов, детьми попавших в страну, против чего возражали их оппоненты. В итоге сенаторы от Демократической партии отказались поддержать документ при голосовании в ночь с пятницы на субботу, когда истекал срок действия предыдущей резолюции.
В субботу федеральные ведомства и службы были вынуждены либо полностью прекратить либо ограничить свою работу. Многим сотрудникам в понедельник пришлось уйти в неоплачиваемый отпуск.
Переговоры в Конгрессе продолжались все выходные и завершились консенсусом - демократы обещали проголосовать за резолюцию при условии начала переговоров по миграционной реформе. Как отмечает ТАСС, если результат не будет достигнут, после 8 февраля верхняя палата рассмотрит законопроект о защите детей нелегалов, ранее подготовленный республиканцем Линдси Грэмом и демократом Диком Дурбином.
В истории США с 1977 по 2013 год финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и конгрессом как минимум 17 раз. В таких случаях правительство США было вынуждено приостанавливать работу.
Подробнее: https://www.newsru.com/world/23jan2018/trump.html
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