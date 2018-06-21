При подписании документа в Овальном кабинете Белого дома присутствовали министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен и вице-президент Майкл Пенс. В соответствии с текстом документа, который был распространен администрацией, президент дает поручение министерству юстиции добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов штата Калифорния таким образом, чтобы оно позволяло членам семей, задержанным за незаконное пересечение американской границы, находиться вместе в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела, передает ТАСС. Указом также даются поручения главе министерства внутренней безопасности и Пентагона содействовать подбору мест размещения семей нелегалов и, в случае необходимости, строительства для этого объектов.

"Это (указ) сделает так, чтобы семьи оставались вместе, но в то же самое время он позволит обеспечить крепкие границы и безопасность на границе, которая будет такой же, если не более жесткой, чем прежде, — сказал Трамп. Он также добавил, что ему "не нравилось видеть или чувствовать, что семьи разделяют".

Разработкой указа занимался министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен.

Перед подписанием указа Трамп отметил, что американское законодательство об иммиграции самое слабое и плохое в мире. По его словам, принять хороший закон не дают демократы, которые отказываются голосовать так же, как и республиканцы. Демократы хотят открыть границы, что чревато ростом преступности, а республиканцы хотят безопасности, объяснил он. Он пообещал скоро подписать что-то "упреждающее" в связи с проблемой мигрантов.

Супруга несколько дней уговаривала Трампа принять меры против разделения семей нелегалов

Источник в Белом доме рассказал CNN, что первая леди Мелания Трамп несколько дней уговаривала мужа принять решение, которое помогло бы воссоединить семьи мигрантов-нелегалов, разделенные на границе.

С начала мая администрация США стала придерживаться политики "нулевой терпимости" по отношению к нелегалам. Их стали поголовно задерживать и привлекать к уголовной ответственности, а детей мигрантов готовить к переводу под опеку. С этого момента на границе задержали 2300 детей мигрантов, которых отобрали у родителей или иных взрослых спутников и поместили в специальные изоляторы. Посетившие эти помещения политики сообщили прессе, что детей держат в клетках, в неведении относительно того, когда они снова увидят родителей. Опубликованные видеозаписи плачущих детей вызвали возмущение во всем мире и в разных социальных слоях, от духовенства до крупного бизнеса. Трампа стали критиковать как демократы, так и однопартийцы-республиканцы, передает ТАСС.

15 июня Трамп написал в Twitter, что к разделению семей якобы привела законодательная деятельность демократов. 18 июня его жена Мелания осудила практику разделения детей и родителей и заявила, что страной нужно управлять исходя не только из законов, но и "по велению сердца".

17 июня миграционную политику США осудил папа Римский Франциск. Он назвал ее аморальной и добавил, что популизм не является решением миграционной проблемы, сообщает "Дождь".

19 июня разделение семей осудил МИД Мексики. Он назвал эту практику жестокой и бесчеловечной. 20 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо также раскритиковал миграционную политику американского соседа. "Очевидно, мы в Канаде так не поступаем", — добавил он.

Сам Трамп намерен и в дальнейшем придерживаться определенных строгих принципов в миграционной политике. По его мнению, в законе должно быть предусмотрено финансирование строительства стены на границе Мексики и США, должен присутствовать запрет на освобождение задержанных нелегалов и запрет лотерей с розыгрышем вида на жительство в США. Кроме того, президент намерен осуществить переход к меритократической системе приема мигрантов (меритократия — "власть достойных"; предполагается, что при такой системе США будут привлекать в страну высококвалифицированных мигрантов).