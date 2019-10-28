В Белом доме на вопрос журналистов о том, собирается ли Вашингтон разорвать соглашение, не ответили, пишет DW. Один из собеседников издания отметил, что обсуждение данной проблемы продолжается. "С этим президентом все возможно", — указал он.
Договор предоставляет его участникам право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с квотами наблюдательных миссий.
"Один из основополагающих договоров"
Государства — члены соглашения, включая Украину, выступают за сохранение договора. Они говорят, что споры о соблюдении договора Россией должны решаться путем переговоров.
"ДОН — один из основополагающих международных договоров в области европейской безопасности и контроля над вооружениями", — подчеркивается в заявлении украинского МИД, полученном 25 октября The Wall Street Journal.
"Украина заинтересована в сохранении и реализации этого договора", — отмечается далее в соглашении.
Еще в сентябре 2017 года в Госдепе США говорили, что власти страны "обеспокоены несоблюдением Россией" ДОН, в связи с чем решили предпринять "разумные и сопоставимые" шаги.
Договор по открытому небу был парафирован в 1992 году в Вене с целью контроля над разоружением.
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