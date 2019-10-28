Американский президент Дональд Трамп подписал документ о намерении вывести США из Договора по открытому небу (ДОН), ратифицированному Россией в 2001 году. Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских официальных лиц.
D. Trumpas
© Scanpix

В Белом доме на вопрос журналистов о том, собирается ли Вашингтон разорвать соглашение, не ответили, пишет DW. Один из собеседников издания отметил, что обсуждение данной проблемы продолжается. "С этим президентом все возможно", — указал он.

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Договор предоставляет его участникам право совершать облеты территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с квотами наблюдательных миссий.

"Один из основополагающих договоров"

Государства — члены соглашения, включая Украину, выступают за сохранение договора. Они говорят, что споры о соблюдении договора Россией должны решаться путем переговоров.

"ДОН — один из основополагающих международных договоров в области европейской безопасности и контроля над вооружениями", — подчеркивается в заявлении украинского МИД, полученном 25 октября The Wall Street Journal.

"Украина заинтересована в сохранении и реализации этого договора", — отмечается далее в соглашении.

Еще в сентябре 2017 года в Госдепе США говорили, что власти страны "обеспокоены несоблюдением Россией" ДОН, в связи с чем решили предпринять "разумные и сопоставимые" шаги.

Договор по открытому небу был парафирован в 1992 году в Вене с целью контроля над разоружением.

Deutsche Welle

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