Трамп по просьбе Ким Кардашьян помиловал наркоторговку

Встреча Трампа и Кардашьян состоялась в Белом доме в среду, 30 мая. Президент США рассказал в своем "Твиттере", что обсуждал с Кардашьян тюремную реформу и уголовное законодательство США.

В частности они обсуждали дело Элис Джонсон, которая уже провела в тюрьме 21 год за причастность к наркоторговле. По данным Axios, о возможном помиловании Джонсон Кардашьян ранее говорила с зятем Трампа и одним из наиболее влиятельных советников президента США Джаредом Кушнером.

Джонсон стала шестым человеком, помилованным по решению Дональда Трампа более чем за год в пребывания миллиардера Белом доме. Кроме нее, ни один из помилованных не был осужден за преступления, связанные с наркотиками, а сам Трамп неоднократно говорил о необходимости ввести более жесткие наказания для наркокурьеров и наркоторговцев.

О деле 63-летней афроамериканки стало широко известно в октябре 2017 года, когда проект Mic выпустил видеоматериал о ее судьбе. Джонсон, согласно вердикту суда, с 1991 по 1994 годы занималась наркобизнесом и имела непосредственное отношение к контрабанде от 2 до 3 тысяч килограммов кокаина.

Ранее Джонсон никогда не привлекалась к уголовной ответственности. Ее преступление не было связано с насилием, однако она получила пожизненный приговор без права на досрочное освобождение. Сама Джонсон утверждала, что ввязалась в наркобизнес, когда от нее ушел муж и женщине нужно было быстро заработать денег, чтобы заботиться о семье.

Ким Кардашьян в октябре 2017-го перепостила в своем "Твиттере" ссылку на материал о Джонсон и назвала ее приговор несправедливым.