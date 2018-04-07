В ходе традиционного брифинга журналисты поинтересовались у пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, можно ли расценивать новые санкции Минфина США как отказ Трампа от ранее анонсированных планов встретиться с Путиным.

"Совершенно нет", - подчеркнула Сандерс. "Как заявлял президент, он хочет, чтобы с Россией были хорошие отношения. Однако это будет зависеть от определенных действий россиян", - добавила официальный представитель Белого дома (цитата по ТАСС).

"Президент будет продолжать действовать жестко в отношении России, пока мы не увидим этих изменений. Но мы продолжим работать дальше, делать что можем ради этой встречи, ради проведения на каком-то этапе этой встречи с Путиным", - резюмировала Сандерс.

Минфин США 6 апреля объявил о введении санкций против 17 высокопоставленных российских правительственных чиновников, семи олигархов, 12 компаний, которыми они владеют или контролируют их, а также одного государственного предприятия по торговле оружием и подконтрольного ему банка.

В ведомстве пояснили, что фигуранты списка получают выгоду от злонамеренных действий правительства РФ по всему земному шару, и потому американская администрация приняла решение распространить на них ограничительные меры.

По оценке Forbes, в день, когда Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях, богатейшие люди РФ потеряли более 1,2 млрд долларов. Больше всего от ограничительных мер, по информации издания, пострадало состояние миллиардера Олега Дерипаски.

Ранее на этой неделе американские власти подтвердили, что президент США обсуждал со своим российским коллегой Владимиром Путиным возможность встречи, рассматривая при этом в качестве варианта места ее проведения Белый дом.

Незадолго до этого аналогичное заявление сделали в Кремле. Но если в Москве сообщили о поступившем со стороны Трампа предложении встретиться в адрес Путина, то в Вашингтоне предпочли говорить, что возможные переговоры просто обсуждались двумя лидерами по телефону во время состоявшейся 20 марта беседы.

Напомним, 26 марта администрация президента Дональда Трампа объявила о решении выслать 60 российских дипломатов и закрыть генконсульство РФ в Сиэтле из-за ситуации вокруг отравления в британском Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, в котором Лондон обвиняет Москву. Американская сторона также потребовала освободить до 25 апреля здание резиденции генконсула РФ в Сиэтле, являющееся российской дипсобственностью.