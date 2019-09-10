Трамп: переговоры с Талибаном "мертвы"

"В моем понимании они (переговоры) мертвы", – сказал Трамп журналистам в Белом доме перед отъездом в Северную Каролину.
Продолжавшиеся несколько месяцев переговоры с талибами, контролирующими значительную часть территории Афганистана, завершились в субботу, когда Трамп внезапно объявил, что отменяет секретные переговоры с Талибаном и президентом Афганистана в Кэмп-Дэвиде, нацеленные на заключение мирного соглашения.
По словам Трампа, он понял, что переговоры не смогут продолжаться, после того как Талибан взял на себя ответственность за недавний теракт в Кабуле, в результате которого погиб американский военнослужащий. Несмотря на переговоры, насилие в регионе продолжается.
Возвращение американских военнослужащих из Афганистана – одна из главных внешнеполитических задач Трампа. По словам президента, его администрация по-прежнему рассматривает возможность вывести 14 000 военнослужащих из страны. "Мы бы хотели уйти, но мы уйдем, когда наступит подходящий момент", – сказал он.
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