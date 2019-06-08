Дональд Трамп не будет вводить торговые пошлины в отношении Мексики, поскольку достиг с ней соглашения по борьбе с нелегальной миграцией. Об этом президент США написал в своем твиттере в субботу, 8 июня.

Введение пошлин было запланировано уже на понедельник, теперь же они откладываются на неопределенный срок. "В Мексике согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, которые направляются к нашим южным границам", - отметил Трамп.

Подробности соглашения будут вскоре представлены Госдепартаментом США. Еще в конце мая Дональд Трамп обещал, что пошлины на все без исключения мексиканские товары составят сначала 5 процентов, а к осени - 25, если власти страны нем примут решительные меры по борьбе с нелегалами.