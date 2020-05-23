Трамп перечислил зарплату за первый квартал на разработку лекарств от коронавируса

"Трамп жертвует свою зарплату за первый квартал 2020 года министерству здравоохранения и социальных служб для поддержки предпринимаемых усилий по разработке новых лекарств для лечения и профилактики коронавируса", - сообщила в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни..
В начале марта американский лидер также перечислил министерству страны 100 тыс. долларов на борьбу с пандемией.
После победы на выборах Трамп отказался от зарплаты президента, составляющей 400 тыс. в год. Однако по закону ее необходимо выплачивать и президент объявил, что намерен отдавать ее на различные благотворительные цели.
Ранее он перечислял свою зарплату министерствам внутренней безопасности, по делам ветеранов, транспорта.
По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 1,58 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 95,2 тыс. человек. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 5,1 млн человек, свыше 327 тыс. умерли.
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